Terza Guerra Mondiale il 3 novembre | mettetevi al riparo

Temporeale.info | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra un mese, i conflitti in essere potrebbero estendersi fino a coinvolgere buona parte del globo: una situazione in rapido peggioramento, la data che può cambiare tutto Quanto sta accadendo nel mondo non può lasciarci indifferenti, e non soltanto per l'emergenza umanitaria di cui si fa un gran parlare specialmente negli ultimi giorni.

Meloni all'Onu cita Papa Francesco: In corso una terza guerra mondiale "a pezzi"

Terza guerra mondiale, in Cina gli scienziati vogliono trasformare le api in cyborg per la sorveglianza

Oggi la terza tornata di negoziati russo-ucraini a Istanbul | Kiev: "Mosca ha perso oltre un milione di soldati dall'inizio della guerra"

terza guerra mondiale 33 novembre la data della Terza Guerra Mondiale: sui social impazza la teoria del complotto - 3 novembre 2025: questa la data già scelta, secondo i complottisti, per l'inizio di un eventuale terzo conflitto mondiale. Secondo lascimmiapensa.com

terza guerra mondiale 3Terza Guerra Mondiale, crescono i timori per il 3 novembre: la Bce: "Tenete contanti in casa" - La BCE invita i cittadini a tenere contanti in casa: blackout, guerra ibrida e timori per il 3 novembre. Lo riporta tag24.it

