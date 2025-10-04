Repubblica di San Marino, 4 ottobre 2025 – Un’ esplosione. Poi un’altra. E un’altra ancora. È stato con il rumore di una serie di boati sordi a squarciare i rombi del motore delle auto del RallyLegend che si è scatenato il panico tra la folla assiepata lungo il tracciato della Tappa 2 della 23esima edizione della competizione. Attimi di terrore vissuti quando sul pubblico a più riprese hanno cominciato a piovere grossi petardi che come in una serie di attacchi ad ondate hanno colpito un totale di otto persone a partire dalle 14 circa. Intorno a quell’ora infatti, durante lo svolgimento della prova speciale numero 4 ‘La Casa’, alla postazione numero 78, hanno iniziato ad arrivare le prime richieste di aiuto e intervento medico da parte di persone che sostenevano di essere state appena colpite da un violento petardo lanciato dalla collina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terrore e boati al rally: esplosivi tra il pubblico a San Marino, 8 feriti