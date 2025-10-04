Terrore a Salerno colpi di pistola contro la casa di un uomo | si indaga

Indagini in corso nel quartiere Fratte, a Salerno, dove una decina di colpi di pistola sarebbero stati esplosi contro l’abitazione di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, residente in via Peluso. Secondo una prima ricostruzione, i proiettili non sarebbero stati sparati in una sola volta, ma. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Terrore a Salerno, rapina al Centro Agroalimentare: ad agire commando di 11 persone

Salerno, colpi di arma da fuoco esplosi nel centro storico: una persona ferita di striscio alla testa, un'altra alle gambe - Alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel centro storico di Salerno in via Dogana Vecchia. Riporta ilmattino.it

Sparatoria a Salerno, esplosi 4 colpi di pistola: due arresti - La sezione operativa dei carabinieri di Salerno ha arrestato, Alfonso Irno, indagato per detenzione illegale di armi e munizioni e minaccia aggravata dall'uso delle armi, e Giuseppe Pietrofesa per ... Si legge su ilmattino.it