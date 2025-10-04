Terribile scontro tra piloti al Mugello in Super Bike | Davide Conte intubato in pista è gravissimo
Un incidente tragico per il 21enne torinese Davide Conte durante il Campionato Italiano di Velocità al Mugello per la categoria Super Bike: un contatto con un altro pilota lo ha catapultato sulla ghiaia. Subito soccorso, è stato elitrasportato in ospedale in condizioni critiche, dove sta lottando per la vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
