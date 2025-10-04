Terribile incendio in mezzo al bosco nei pressi del paese | in fiamme un maso
Terribile incendio nella notte tra il 2 e il 3 ottobre in località Cascatelle, una zona boschiva sopra Predazzo: un maso, fortunatamente disabitato in questi giorni, ha preso fuoco e le fiamme sono dilagate in tutta la struttura.Secondo le prime informazioni non ci sono né vittime né feriti. I. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
