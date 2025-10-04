Terribile incendio in mezzo al bosco nei pressi del paese | in fiamme un maso

Trentotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terribile incendio nella notte tra il 2 e il 3 ottobre in località Cascatelle, una zona boschiva sopra Predazzo: un maso, fortunatamente disabitato in questi giorni, ha preso fuoco e le fiamme sono dilagate in tutta la struttura.Secondo le prime informazioni non ci sono né vittime né feriti. I. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terribile - incendio

Terribile incendio divampa a Milano: colonna di fumo nero e vigili del fuoco sul posto. La situazione

Belgio, un incendio terribile al Tomorrowland

Terribile incendio, catamarano va a fuoco nella notte. Tanta paura

Incendio nel bosco: in fiamme la zona industriale di Oria - Due ettari e mezzo di bosco in fiamme nella notte nei pressi della Zona Pip e non lontano dallo stadio comunale di Oria. Come scrive quotidianodipuglia.it

Incendio bosco a Monfalcone, mobilitazione per arginare fronte - E' sotto controllo l'incendio divampato questa mattina nel'area boscata attorno alla Rocca di Monfalcone. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Terribile Incendio Mezzo Bosco