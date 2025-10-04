Terremoto in Italia scossa e paura | cosa è successo in serata

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 22:32 di questa sera con epicentro a Oliveri, in provincia di Messina. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento sismico si è verificato a una profondità di circa 7,6 chilometri, interessando in particolare la costa tirrenica della Sicilia nord-orientale. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diversi comuni del messinese, da Patti a Falcone, fino a Gioiosa Marea. Molti residenti, sorpresi nel corso della serata, hanno raccontato di aver sentito un forte boato seguito da un tremolio secco ma breve, durato pochi secondi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

