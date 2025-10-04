Pontedera, 4 ottobre 2025 – Il pubblico ministero, Christine Von Borries, in oltre due ore, ha ripercorso davanti al gup tutti i punti chiave dell’inchiesta Keu, delineando le singole posizioni e le responsabilità contestate. Alla fine, da quanto abbiamo appreso, ha chiesto pene, a seconda della posizione, che vanno da 2 anni e 6 mesi a 3 anni e 8 mesi per i quattro (fra i 24 imputati e sei società per le quali la Procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio) che già all’udienza scorsa avevano avanzato richiesta di definire le proprie posizioni con processo lampo: rito abbreviato e discussione allo stato degli atti (sconto di un terzo della pena in caso di condanna). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terre avvelenate dal Keu, il processo. Udienza preliminare nel vivo, prime richieste di condanna del pm