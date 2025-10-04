Terre avvelenate dal Keu il processo Udienza preliminare nel vivo prime richieste di condanna del pm
Pontedera, 4 ottobre 2025 – Il pubblico ministero, Christine Von Borries, in oltre due ore, ha ripercorso davanti al gup tutti i punti chiave dell’inchiesta Keu, delineando le singole posizioni e le responsabilità contestate. Alla fine, da quanto abbiamo appreso, ha chiesto pene, a seconda della posizione, che vanno da 2 anni e 6 mesi a 3 anni e 8 mesi per i quattro (fra i 24 imputati e sei società per le quali la Procura di Firenze chiede il rinvio a giudizio) che già all’udienza scorsa avevano avanzato richiesta di definire le proprie posizioni con processo lampo: rito abbreviato e discussione allo stato degli atti (sconto di un terzo della pena in caso di condanna). 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: terre - avvelenate
Zambia, acque avvelenate e terre contaminate: sotto accusa la miniera cinese
“Acque e terre avvelenate”: in Zambia gli agricoltori fanno causa alla miniera cinese per la fuoriuscita di sostanze tossiche - X Vai su X
Uomo lascia esche avvelenate per le strade di Trasacco: l'avviso della Polizia Locale ai cittadini https://www.terremarsicane.it/uomo-lascia-esche-avvelenate-per-le-strade-di-trasacco-lavviso-della-polizia-locale-ai-cittadini/ - facebook.com Vai su Facebook
Terre avvelenate dal Keu, il processo. Udienza preliminare nel vivo, prime richieste di condanna del pm - Pene fino a 3 anni e 8 mesi per le posizioni che hanno scelto di definire con il rito abbreviato. Scrive lanazione.it
Caso terre avvelenate. Riprende il processo - Intanto la prossima settimana – segnatamente il 19 settembre – si torna in aula a Firenze per l’udienza preliminare dell’inchiesta Keu, in piedi da oltre un anno. lanazione.it scrive