Terra dei Fuochi Santillo | Territorio tradito | solo 15 milioni per le bonifiche ma è una beffa

“L'attenzione su Teano e sui territori colpiti dall'incendio di Campania Energia non può e non deve essere distolta e servono soluzioni concrete, non promesse da campagna elettorale”, ha affermato Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: terra - fuochi

Qualiano, la Terra dei Fuochi continua a bruciare: cassoni abbandonati e illegalità diffusa sulla grande viabilità

Terra dei fuochi, attività più mirate per il contrasto ai roghi

Terra dei Fuochi, più controlli e nuove attrezzature

Droni a caccia di roghi della Terra dei Fuochi: ho trascorso una giornata con i piloti in guerra. Ecco come e quando scoprono gli eco-criminali https://www.napolitoday.it/dossier/criminalita/terra-dei-fuochi-droni-esercito.html - facebook.com Vai su Facebook

Il decreto Terra dei fuochi è legge. Legambiente: «Ottima notizia, ma resta il nodo risorse per le bonifiche» - X Vai su X

Terra fuochi: Santillo (M5s), 'teatrino elettorale che ignora comunità' - "È inammissibile che il Governo abbia approvato un provvedimento sulla Terra dei Fuochi che tradisce completamente i territori e chi li vive. Da lanuovasardegna.it

Bocciato emendamento bonifica per rogo Teano «non rientrante in terra dei fuochi». La reazione di Santillo M5S - La critica è rivolta ai deputati casertani: «Hanno voltato le spalle alle loro terre». casertace.net scrive