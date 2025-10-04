Terni Pavanelli e Piccolotti dopo l’incontro con il Prefetto | Valuterà un intervento Da Bandecchi comportamento intollerabile

Un incontro ristretto ad una delegazione quello che si è svolto a margine della manifestazione ‘Basta a Stefano Bandecchi’. Il Prefetto Antonietta Orlando ha incontrato e ricevuto stamattina – sabato 4 ottobre – esponenti della politica e rappresentanti di associazioni. Al termine del confronto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

