Terni la mostra di Giovanni Santarelli | Lavoro introspettivo di puro istinto per far emergere la propria personalità
Una lunga quanto significativa carriera artistica connota l’esperienza di Giovanni Santarelli. Il pittore ternano espone venti distinte opere presso la sala della Biblioteca comunale fino al prossimo 5 ottobre (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 gli orari di apertura della mostra denominata In. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Terni celebra l'impressionismo, 'Da Degas a Boldini' - La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni presenta, fino al 29 giugno 2025 a palazzo Montani Leoni a Terni, la mostra "Da Degas a Boldini.