Terni due rapine aggravate dall’uso di armi da taglio | deve scontare cinque anni e mezzo di reclusione

La squadra mobile diretta dal commissario capo Lorenzo Lucattoni ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla corte d’appello di Perugia, nei confronti di un giovane. E’ stato riconosciuto responsabile – in concorso con altri – di due rapine aggravate con l’uso di armi da taglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Arrestato per due rapine aggravate dall’uso di armi da taglio: emesse anche due misure di prevenzione - L’operazione si inserisce nell’attività costante della polizia di stato per dare esecuzione ai provvedimenti dell’Autorità giudiziaria e rafforzare la sicurezza dei cittadini nella lotta ai reati pred ... Lo riporta corrieredellumbria.it

Terni, s'introduce in una Rsa, aggredisce due ospiti ultrasettantenni nella hall e fugge con i loro telefoni cellulari. Arrestato 18enne - I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un tunisino 18enne, già noto alle forze dell’ordine, per rapina aggravata, lesione personale e tentato f ... Come scrive corrieredellumbria.it