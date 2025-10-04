Terni aggredisce il personale della Questura e ferisce un agente | arrestato

Un cittadino gambiano di trentasei anni è stato arrestato poiché si è reso responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento. L’uomo si è recato presso l’ufficio immigrazione della Questura, lo scorso 1 ottobre, per parlare con il dirigente in merito al rinnovo del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it