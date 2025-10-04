Ternana presentazione e torta gigante | Rappresentare i cento anni della società qualcosa di unico GALLERIA FOTOGRAFICA

Una vittoria in rimonta per festeggiare al meglio i cento anni della Ternana. La location di piazza della Repubblica ha ospitato la presentazione della prima squadra e dello staff rossoverde. Centinaia di persone si sono radunate dietro le transenne per applaudire i protagonisti attuali di una. 🔗 Leggi su Today.it

