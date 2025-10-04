Ternana-Pineto ultime dai campi e probabili formazioni | ballottaggio in mediana per i rossoverdi

Le compagini di Ternana-Pineto scendono in campo allo stadio Libero Liberati (ore 14.30). I rossoverdi sono reduci dalla sconfitta di Ravenna mentre gli abruzzesi hanno inanellato tre ko filati. Il tecnico Fabio Liverani non ha convocato Maestrelli e Loiacono. Recuperati Capuano, Ferrante e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it