Ternana-Pineto le formazioni UFFICIALI della gara del Libero Liberati
Le formazioni di Ternana-Pineto si contendono i tre punti allo stadio Liberati (ore 14.30). Il tecnico Fabio Liverani recupera Marco Capuano, Alexis Ferrante ed Enrico Brignola regolarmente convocati. Out Kerrigan, Loiacono e Maestrelli. Nella compagine allenata da Ivan Tisci sono indisponibili. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: ternana - pineto
Ternana, UFFICIALE: Stefano Pettinari torna in rossoverde. Prezzo identico per tutti settori contro il Pineto
Ternana-Pineto, Fabio Liverani: “I ragazzi devono sentirsi onorati. Nessuna distrazione dalla festa del centenario”
Ternana-Pineto, Fabio Liverani: “I ragazzi devono sentirsi onorati. Nessuna distrazione dalla festa del centenario”
Leggi su Tgr Abruzzo Trasferte insidiose per le abruzzesi Domani il Pineto sara' ospite della Ternana, domenica impegno in trasferta a Genova per il Pescara. I biancazzurri giocheranno con la Sampdoria. - facebook.com Vai su Facebook
Ternana-Pineto, Liverani: «Dobbiamo crescere ancora tanto, domani non sarà semplice» - X Vai su X
Ternana-Pineto: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Dopo aver festeggiato il traguardo dei 100 anni, la Ternana Calcio guarda avanti con un obiettivo chiaro: conquistare gli applausi del suo pubblico anche in ... Lo riporta ternananews.it
Ternana-Pineto, Fabio Liverani: “I ragazzi devono sentirsi onorati. Nessuna distrazione dalla festa del centenario” - Il tecnico presenta la gara contro gli abruzzesi: “La coralità fa la differenza e dobbiamo crescere come condizione e gioco” ... Da today.it