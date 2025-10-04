Ternana-Pineto Fabio Liverani | I ragazzi mettono cuore e vanno oltre le difficoltà

Tre punti in rimonta per la Ternana, capace di superare il Pineto e tornare alla agognata vittoria. I rossoverdi, sotto dopo appena 100 secondi, sono stati capaci di reagire e trovare le reti del successo con Leonardi e Dubickas. Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto nella sala stampa del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it