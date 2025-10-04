Ternana-Pineto 2-1 Simone Leonardi | Felice di aver segnato la mia prima rete in occasione della gara del centenario
Al termine di Ternana-Pineto 2-1 interviene in sala stampa l'attaccante rossoverde Simone Leonardi:"Sono felicissimo per il mio primo gol con la nuova maglia, soprattutto in una giornata così importante. Abbiamo un po' sofferto a inizio partita, l'avevamo un po' studiata diversamente. La cosa più. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Ternana, UFFICIALE: Stefano Pettinari torna in rossoverde. Prezzo identico per tutti settori contro il Pineto
Ternana-Pineto, Fabio Liverani: “I ragazzi devono sentirsi onorati. Nessuna distrazione dalla festa del centenario”
