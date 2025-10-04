Ternana-Pineto 2-1 rimonta vincente delle Fere
Terni, 4 ottobre 2025 – La Ternana “centenaria” (il 2 ottobre c’è stata la festa per il primo secolo delle Fere) batte il Pineto in rimonta, reagisce alla sconfitta di Ravenna e torna nei piani nobili della classifica. Inizia male la squadra di mister Fabio Liverani, decisamente sbadata in occasione del vantaggio ospite: gol al 2°di Postiglione che raccoglie un calcio d’angolo. Fatica anche nei minuti successivi, la Ternana. Poco prima della mezz’ora Leonardi, su lancio di Tripi, confeziona il giusto pareggio. E la partita cambia, con le Fere molto più “creative”. Nella ripresa aumenta gradualmente la spinta rossoverde fino al vantaggio di Dubickas, che al 65°’ ribatte in rete la parata di Tonti su bella conclusione di Ferrante. 🔗 Leggi su Lanazione.it
