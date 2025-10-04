Tentato furto in una tabaccheria a Salerno | il nebbiogeno mette in fuga i ladri

Tentato furto, nella notte tra giovedì e venerdì, in una tabaccheria situata lungo via Posidonia, nel quartiere Pastena a Salerno. Ad agire una banda composta da tre malviventi che, utilizzando un flessibile, hanno cercato di tagliare la saracinesca, ma, in pochi secondi, è suonato l'antifurto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

