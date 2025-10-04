Tensione in piazza Libertà ad Avellino giovane in escandescenze | arrivano polizia e ambulanze
Avellino, 4 ottobre 2025 – Momenti di tensione questa sera in piazza Libertà, ad Avellino, quando un giovane ha accusato un malore improvviso.Intervento dei soccorsiSul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia di Avellino. Il ragazzo ha reagito dando in escandescenze, opponendo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
