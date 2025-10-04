L’ Equipe, che ammette che forse gli allenatori egocentrici hanno sempre fatto bene al Real Madrid (riguarda anche Zidane? ndr) parla degli errori di Xabi Alonso o comunque della contestazione di alcuni calciatori. È come se non esistessero più gerarchie ben definite nella squadra dove comunque giocano Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Brahim Diaz e via discorrendo. Una gestione del tutto diversa rispetto a quella di Ancelotti e che starebbe portando la dirigenza a riflettere su se abbiano fatto bene o meno ad assumerlo. Xabi Alonso, la dirigenza e le sue scelte rendono teso lo spogliatoio del Madrid (Equipe). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Tensione al Real Madrid: Xabi Alonso ha azzerato le gerarchie e lo spogliatoio è spaccato (L’Equipe)