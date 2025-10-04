Tensione a SMaria Maggiore la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni
AGI - "Un milione in piazza". Gli organizzatori del corteo ProPal di Roma lo urlano dai camion che guidano il serpentone che si snoda per le vie di Roma da Piramide a Piazza San Giovanni, un fiume umano di oltre tre chilometri con bandiere della Palestina, dei sindacati (Cobas e Usb) e arcobaleno. I dati della questura ridimensioneranno il numero dei partecipanti, ma l'adesione a questa manifestazione contro la politica di Israele e contro "l'atteggiamento vile" del governo italiano è massiccia. La testa è giunta a piazza San Giovanni, destinazione finale del corteo, mentre la coda ancora si snodava tra Piramide, Circo Massimo e Colosseo. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: tensione - smaria
Momenti di tensione davanti alla stazione ferroviaria di Trieste durante il corteo di solidarietà per la Global Sumud Flotilla. Un piccolo gruppo di manifestanti ha cercato di forzare l'accesso da una porta laterale della stazione, presidiato dalla polizia. - facebook.com Vai su Facebook
Proteste per la Flotilla, bloccata la stazione di Santa Maria Novella dopo scontri e tensione - X Vai su X
Forte tensione a S.Maria Maggiore, la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni - Gli organizzatori del corteo ProPal di Roma lo urlano dai camion che guidano il serpentone che si snoda per le vie di Roma da Piramide a Piazza San Giovanni, un fiume uma ... Riporta msn.com