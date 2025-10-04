tensione a smaria maggiore la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni

AGI - "Un milione in piazza". Gli organizzatori del corteo ProPal di Roma lo urlano dai camion che guidano il serpentone che si snoda per le vie di Roma da Piramide a Piazza San Giovanni, un fiume umano di oltre tre chilometri con bandiere della Palestina, dei sindacati (Cobas e Usb) e arcobaleno. I dati della questura ridimensioneranno il numero dei partecipanti, ma l'adesione a questa manifestazione contro la politica di Israele e contro "l'atteggiamento vile" del governo italiano è massiccia. La testa è giunta a piazza San Giovanni, destinazione finale del corteo, mentre la coda ancora si snodava tra Piramide, Circo Massimo e Colosseo. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Tensione a S.Maria Maggiore, la polizia fronteggia i manifestanti con idranti e lacrimogeni