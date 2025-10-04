Tennis Sinner vince esordio a Shanghai

14.18 Debutto con successo di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Shanghai. Sul cemento cinese, il n.2 del mondo ha sconfitto 6-3 6-3 il 27enne tedesco Daniel Altmaier, n. 49 Atp, in un'ora e 38'. Nei sedicesimi di finale, l'altoatesino affronterà l'olandese Tallon Griekspoor n. 31 del mondo e testa di serie n. 27. E ai sedicesimi di finale ci sarà il derby azzurro tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Il carrarese ha battuto 6-4 6-0 l'argentino Comesana, mentre l'italiano nato in Argentina ha regolato 6-4 6-4 il cinese Bu. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

