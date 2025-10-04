Tennis Sinner parte bene a Shanghai battuto Altmaier
Roma, 4 ott. (askanews) – Jannik Sinner parte bene al Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro ha superato all’esordio Daniel Altmaier, n. 49 al mondo, con un doppio 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Un debutto senza difficoltà per Sinner che ritrovava il tedesco per la prima volta dalla sconfitta al Roland Garros 2023. Stavolta tutto è andato nel verso giusto per Jannik, supportato da un’ottima resa al servizio. Entrambi i set sono stati indirizzati dal break in apertura per Sinner che ha cambiato l’inerzia del match dall’ottavo game del primo set. Prima ha cancellato due palle del controbreak (le uniche concesse nel match) e poi ha vinto cinque game consecutivi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: tennis - sinner
Tennis: Cincinnati, Sinner batte Mannarino e va ai quarti
Tennis, Sinner: “Potevo servire meglio, devo lavorarci”
Sinner, il tramonto di Nole e l'Italia che non è più un'imbucata nel Teatro del tennis
Tennis, #Sinner parte bene a #Shanghai, battuto #Altmaier - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, #Sinner parte bene a #Shanghai, battuto #Altmaier - X Vai su X
Per Jannik Sinner l’avversario più insidioso a Shanghai è l’umidità: “Fisicamente qui si fa fatica” - Jannik Sinner si è qualificato per il terzo turno del torneo 1000 di Shanghai, domenica affronterà Griekspoor. fanpage.it scrive
Tennis, Sinner parte bene a Shanghai, battuto Altmaier - (askanews) – Jannik Sinner parte bene al Masters 1000 di Shanghai. Lo riporta msn.com