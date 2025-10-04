Tennis gli over 45 mancano di un soffio il pass per le finali tricolori Si ferma ai quarti la corsa del Tc Marfisa
La compagine maschile dell’ over 45 con limite di classifica 4.3 del T.C. Marfisa è stata sconfitta ai quarti di finale sui campi del Caio Duilio di Roma, mancando di un soffio il pass per la finale a quattro che decreterà il circolo campione d’Italia della categoria. La competizione iniziata nel mese di maggio ha visto la squadra ferrarese passare il primo girone provinciale e perdere in semifinale nel tabellone regionale ad eliminazione diretta, ma ciò nonostante ha avuto accesso alla fase nazionale che assegnava tre posti alla nostra regione. Dopo lo stop del mese di agosto è stato sorteggiato il tabellone nazionale, dove la squadra estense ha superato due turni casalinghi, il primo con il T. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
