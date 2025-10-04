Tennis al Ct Palermo scatta la serie A1 maschile e femminile tra campioni in carica e nuovi innesti

L’attesa finalmente è finita. Domani mattina (5 ottobre) prenderà il via la serie A1 maschile e femminile di tennis e il Ct Palermo si presenta a questo importante appuntamento con due compagini in lizza (unica società siciliana) ben attrezzate in particolare quella femminile che nel 2023 e nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: tennis - palermo

Tennis, al torneo di Palermo impresa di Quevedo: dalle qualificazioni ai quarti di finale

Diretta Rai Sport Sabato 26 Luglio 2025 Tour de France, Mondiali di Nuoto e Scherma, Tennis Palermo

Francesca Jones, lezione di tennis e di vita: vince l’Open di Palermo e diventa la numero 84 del mondo senza 5 dita

Sabato alle 10.30 la presentazione delle squadre di serie A1 del Circolo Tennis Palermo - facebook.com Vai su Facebook

Tennis, al Ct Palermo scatta la serie A1 maschile e femminile tra campioni in carica e nuovi innesti - La prima gara della stagione per il team "in rosa" capitanato da Alessandro Chimirri sarà contro le campionesse in carica di At Verona. Riporta palermotoday.it

Tennis donne: A1, il Ct Palermo piega le campionesse d'Italia - Inizia con un risultato di prestigio la serie A1 femminile di tennis per il Ct Palermo, che batte in casa, per 3- Come scrive ansa.it