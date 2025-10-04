Tennis A1 il Ct Vela Messina sfida il Sassuolo nel debutto stagionale

Today.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prenderà il via domenica mattina il campionato di tennis maschile di serie A1 con ai nastri di partenza il Ct Vela Messina, all’ottava partecipazione consecutiva, che esordirà sui campi in sintetico dello Sporting Sassuolo. I ragazzi capitanati da Francesco Caputo si recheranno in Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tennis - vela

Bridge, il Circolo del Tennis e della Vela organizza il torneo "Colapesce"  

Tennis A1, esordio del Ct Vela Messina il 5 ottobre in casa del Sassuolo

Tennis, gli Under 10 del Ct Vela Messina campioni Macro Area Sud

tennis a1 ct velaCt Vela di scena domenica a Sassuolo nella prima giornata - Si alza il sipario sul campionato di tennis a squadre maschile di Serie A1. Riporta messinasportiva.it

Tennis: A1; Ct Vela Messina super, buon pari per il Ct Palermo - ricomincia come si era conclusa, con una super vittoria dei campioni in carica del ... Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis A1 Ct Vela