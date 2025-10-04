Temptation Island crisi tra Valentina Riccio e Antonio Panico | lei svela cosa è successo
Sembrava una storia solida quella tra Valentina Riccio e Antonio Panico, una delle coppie più discusse dell’edizione 2025 di Temptation Island. Dopo essere usciti insieme dal villaggio delle tentazioni, i due avevano mostrato grande affiatamento anche sui social. Ma nelle ultime ore qualcosa si è incrinato e a confermarlo è stata proprio Valentina con un video pubblicato nelle sue Instagram Stories. Temptation Island 2025: Valentina Riccio racconta cosa succede con Antonio Panico. Rispondendo ad alcune domande lasciate dai follower nella box delle curiosità, Valentina Riccio ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione: “Non mi sono lasciata con Antonio, ho litigato con Antonio perché io e lui dovevamo partire oggi, sabato, per Milano. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: temptation - island
Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"
Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality
Temptation Island 2025, svelati i cachet di coppie e tentatori: quanto guadagnano
Notizia improvvisa: Filippo Bisciglia, dopo 17 anni, si sono lasciati I due lo hanno comunicato con una storia su Instagram #mediaset #canale5 #tv #tvitaliana #Amici #MariaDeFilippi #TemptationIsland #filippobisciglia #pamelacamassa - facebook.com Vai su Facebook
L’ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi… ci aspetta lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 con altri imperdibili colpi di scena https://wittytv.it/temptation-island/temptation-island-e-poi-e-poi-ci-aspetta-lunedi-22-settembre/… - X Vai su X
Temptation Island, le anticipazioni della puntata finale: le nozze di Valentina e Antonio, la proposta di Alessio a Sonia e la rottura tra Maria Concetta e Angelo - Questa sera, lunedì 22 settembre, Filippo Bisciglia condurrà la seconda (e ultima) puntata speciale del seguitissimo reality di Canale 5, ... Si legge su ilmessaggero.it
Temptation Island: Uventede oppdagelser og avsløringer – finale - Il reality show che ha coinvolto milioni di spettatori si avvia verso la conclusione della sua stagione. notizie.it scrive