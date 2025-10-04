Temptation Island crisi tra Valentina Riccio e Antonio Panico | lei svela cosa è successo

Sembrava una storia solida quella tra Valentina Riccio e Antonio Panico, una delle coppie più discusse dell’edizione 2025 di Temptation Island. Dopo essere usciti insieme dal villaggio delle tentazioni, i due avevano mostrato grande affiatamento anche sui social. Ma nelle ultime ore qualcosa si è incrinato e a confermarlo è stata proprio Valentina con un video pubblicato nelle sue Instagram Stories. Temptation Island 2025: Valentina Riccio racconta cosa succede con Antonio Panico. Rispondendo ad alcune domande lasciate dai follower nella box delle curiosità, Valentina Riccio ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione: “Non mi sono lasciata con Antonio, ho litigato con Antonio perché io e lui dovevamo partire oggi, sabato, per Milano. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

