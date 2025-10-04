Temptation Island Antonio Panico e Valentina Riccio lite dopo la promessa di nozze | cosa è sucesso

Che cosa è successo tra Antonio e Valentina? È una crisi reale o un fraintendimento social?. Dal villaggio alla vita reale: per Antonio Panico e Valentina Riccio, coppia amatissima dell’ultima edizione di Temptation Island, l’apparente idillio si è incrinato in poche ore a causa di uno scambio di messaggi e di una serie di Instagram Stories che hanno acceso i sospetti dei follower. Tutto è iniziato quando Valentina ha pubblicato alcune storie raccontando che Antonio era partito per Milano da solo, senza avvisarla con anticipo e lasciandola in attesa per un impegno che avrebbero dovuto seguire insieme. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Temptation Island, Antonio Panico e Valentina Riccio, lite dopo la promessa di nozze: cosa è sucesso

In questa notizia si parla di: temptation - island

Temptation Island, Alfonso D'Apice: "Mi fa strano che le persone che hanno partecipato parlino male del programma"

Temptation Island e il tradimento nella post-verità: riflessioni sull’amore nel reality

Temptation Island 2025, svelati i cachet di coppie e tentatori: quanto guadagnano

Sonia e Alessio hanno raccontato il loro percorso a Temptation Island e il ritorno alla quotidianità - facebook.com Vai su Facebook

L’ultima puntata di #TemptationIsland e poi… e poi… ci aspetta lunedì 22 settembre in prima serata su Canale 5 con altri imperdibili colpi di scena https://wittytv.it/temptation-island/temptation-island-e-poi-e-poi-ci-aspetta-lunedi-22-settembre/… - X Vai su X

Temptation Island: Antonio Panico e Valentina Riccio sono in crisi - Antonio Panico e Valentina Riccio formano una delle coppie che hanno partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. Come scrive msn.com

Temptation Island E Poi… E Poi…, seconda puntata in diretta: i futuri genitori Simone e Sonia si lasciano - Il live minuto per minuto della seconda puntata di Temptation Island E Poi... Riporta davidemaggio.it