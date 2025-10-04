Tempeste di vento e temperature in picchiata | allerta meteo in Italia cosa ci aspetta nelle prossime ore

Sarà una domenica di maltempo su molte regioni italiane, a causa di una forte perturbazione atlantica che porterà con sé pioggia, vento forte e calo delle temperature. Intanto, dall’ Oceano Atlantico si avvicina al Regno Unito la tempesta extra tropicale Amy, nominata ufficialmente dal Met Office come la prima delle grandi tempeste previste tra il 2025 e il 2026. Anche se la super tempesta Amy non colpirà direttamente l’Italia, i suoi effetti si faranno sentire. Un fronte collegato al vortice ciclonico attraverserà l’Europa centrale e, nella giornata di domenica 5 ottobre, stimolerà la formazione di un minimo secondario sull’ Adriatico, portando un marcato peggioramento del tempo sulla nostra Penisola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tempeste di vento e temperature in picchiata: allerta meteo in Italia, cosa ci aspetta nelle prossime ore

In questa notizia si parla di: tempeste - vento

Il nome del vento: Barbara, Zeno e Alessio, le tempeste per l’anno che verrà

Guarda il video completo su YouTube Vivere in barca – Le sfide delle tempeste e del meteo imprevedibile Scopri come affrontare tempeste, vento forte e condizioni meteo imprevedibili quando vivi in mare: consigli pratici, sicurezza a bordo e trucchi da chi n - facebook.com Vai su Facebook

"Il matrimonio somiglia all’Everest. Nonostante le tempeste, il vento, la neve, quello resta lì, nei secoli. Inattaccabile. Io e mamma ne abbiamo superate tante. Noi siamo l’Everest..." - GUIDO. ? #BuongiornoMamma #RaoulBova #GinevraFrancesconi @MedI - X Vai su X

Goccia fredda siberiana in Emilia Romagna: maltempo nel weekend e temperature in picchiata - L’aria fredda dalla Russia punta il Mediterraneo centrale e porta con sè minime che arriveranno a toccare anche i 6- msn.com scrive

Meteo: tra poche ore temperature in picchiata, ecco dove farà più freddo - Le giornate saranno in media con il periodo e tutto sommato gradevoli, ma di notte farà già ... Come scrive ilmeteo.it