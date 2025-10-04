Temi sociali ed economici della Puglia | dibattito nel Castello

MESAGNE - Il Lions International, tramite il Distretto 108AB Puglia, Zona 12, e in particolare il Club Mesagne, annuncia un importante incontro di approfondimento dedicato al ruolo cruciale del Terzo Settore nella regione. L'evento, intitolato "La nuova società pugliese: il ruolo del terzo.

Kiki Orsi: Kontiki è un viaggio tra tempeste emotive, lingue diverse e temi sociali

Meta rinuncia alla pubblicità su politica e temi sociali nell’Unione europea

Acquaroli-Ricci: primo duello. Esordio su temi economici e sociali. Tre faccia a faccia in una settimana

Con profonda emozione, la Giuria del Festival del Cinema di Cefalù conferisce il Diploma di Merito al film "a me la cosa non mi tocca" di Gaetano Adamo per aver saputo affrontare con coraggio e chiarezza temi sociali scomodi e spesso taciuti, trasformando il

La musica per dire stop alla guerra Tornano le interviste al Suq! In questa puntata abbiamo #JoChoneca che ci parla dell'arte come mezzo di comunicazione per affrontare i temi sociali del momento #nowar #arte #teatro #intercultura

«Tutta la Puglia», Decaro lancia la campagna elettorale sui social: focus su sanità, lavoro, economia VIDEO - «Voglio prendermi cura della Puglia, quella che corre veloce, e anche quella che è rimasta indietro; quella che brilla di luci nei centri storici e quella che conosce il buio delle periferie»

Sanità, neet e fuga dal Sud: alla Puglia serve un patto tra istituzioni e parti sociali - Il 2024 si è rivelato un anno complesso segnato da un clima di incertezza che ha colpito il mercato del lavoro in cui la componente occupazione resta una grande preoccupazione Il 2024 si è rivelato un