Tel Aviv denuncia la Flotilla | A bordo nessun aiuto per gli abitanti della Striscia

Agli attivisti, che ora si trovano in carcere, non verranno più restituite le navi. Dall’Italia parte una nuova imbarcazione con oltre 100 operatori sanitari e reporter. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tel Aviv denuncia la Flotilla: «A bordo nessun aiuto per gli abitanti della Striscia»

Al Jazeera, uccisi 5 reporter in un raid a Gaza: “Israele vuole mettere a tacere chi denuncia il genocidio”. Tel Aviv: “Erano terroristi”

Raid israeliano uccide cinque giornalisti a Gaza: “Israele vuole mettere a tacere chi denuncia il genocidio”. Tel Aviv: “Erano terroristi”

Gaza, il rapporto di Fa e Wpf denuncia Israele e GHF: "Almeno 64 attacchi negli hub di aiuti, Tel Aviv usa il cibo come arma di guerra"

BONELLI BOCCIATO ALL'INGRESSO Angelo Bonelli denuncia indignato: "Israele mi ha revocato il visto!". Tradotto: persino a Tel Aviv hanno capito che il leader dei Verdi non era lì per fare turismo ecologico, ma per fare propaganda politica. Quindi niente mi

