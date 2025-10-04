Teglio il progetto sul Prà de Resa spacca il paese

Teglio, 4 ottobre 2025 – No al parcheggio interrato nel cuore di Teglio perché “serve una visione diversa”. È questa la posizione del gruppo di minoranza del Comune di Teglio, dopo che il sindaco di Teglio Ivan Filippini, in Consiglio comunale, ha illustrato il progetto del parcheggio sotto al Prà de Resa, l’area verde in centro paese a pochi passi dall’antica torre simbolo. Nell’abitato retico si discute. “L’idea, nata oltre un anno fa, prevedeva inizialmente edifici in superficie al posto del campo sportivo e un aumento dei posti auto – dicono dalla minoranza -. Oggi è stata modificata: come spiegato dal sindaco in Consiglio comunale, l’area verde verrebbe mantenuta, resterebbe solo una cucina e si realizzerebbero 98 posti interrati che non si aggiungerebbero agli attuali, ma li sostituirebbero, eliminando quelli della piazza e della via parco Rimembranza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teglio, il progetto sul Prà de Resa spacca il paese

