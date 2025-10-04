Le conferenze più conosciute sulla rete arrivano, per il terzo anno di fila, anche a Sassuolo. ‘ TEDx Sassuolo ’ (foto) prenderà il via oggi, al teatro Carani sul tema ’ Sentire. Il tempo della meraviglia ’. Il quesito di partenza dell’edizione odierna è un potente messaggio di riflessione sul nostro tempo: cosa succederebbe se rallentassimo? La società della performance – come teorizzano due degli ospiti della kermesse, Andrea Colamedici e Maura Gancitano – è l’esaltazione universale della tecnica, del progresso e dell’efficacia. In una contemporaneità che fatichiamo a comprendere, sia per gli avvenimenti che accadono intorno a noi sia per la rapidità con cui essi accadono, fermarsi e sviscerare il presente significa paradossalmente accelerare ancor di più, essere un passo avanti rispetto a chi non compie questa semplice e rivoluzionaria azione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - TEDx al teatro Carani. Società e performance