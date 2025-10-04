Teatro San Carlo la spuntano Mic e regione

Per il Tribunale civile di Napoli Fulvio Adamo Macciardi è il sovrintendente del Teatro San Carlo. Il giudice Marco Pugliese ha respinto il ricorso presentato dal sindaco di Napoli

teatro san carlo la spuntano mic e regione

