Taylor Swift torna con il nuovo album ‘The Life of a Showgirl’
Chi è l’erede apparente di Taylor Swift? Il suo dodicesimo album, ‘The Life of a Showgirl’, offre una risposta: è Taylor Swift. Il suo ultimo album ‘The Tortured Poets Department’, pubblicato ad aprile 2024, si concludeva con l’ammonitrice ‘Clara Bow’, in cui l’artista pluripremiata sembrava suggerire che il suo ruolo ai vertici del mainstream culturale, ereditato da star del passato, stava a sua volta per essere preso da una nuova generazione di giovani artiste pop simboleggiate dal femminismo punk-pop infuocato di Olivia Rodrigo o dalla sfacciata sessualità di Sabrina Carpenter. Nei temi intricati di ‘The Life of a Showgirl’, uscito in tutto il mondo, illustrati al meglio nella traccia che dà il titolo all’album, Swift ribadisce che non ha ancora alcuna intenzione di lasciare il testimone di regina assoluta del pop. 🔗 Leggi su Lapresse.it
