Taylor swift presenta il suo show con 98% di gradimento su rotten tomatoes

Il panorama dell’intrattenimento contemporaneo vede figure poliedriche che si distinguono per la capacità di spaziare tra diversi settori artistici. Tra queste, spicca la popstar e attrice Taylor Swift, che sta consolidando la propria presenza anche nel mondo del cinema. La sua ultima produzione, legata al suo nuovo album, ha ottenuto un notevole riscontro sia di pubblico che di critica, dimostrando come l’artista riesca a estendere il proprio successo oltre i confini della musica. l’uscita cinematografica di taylor swift e il riscontro internazionale. il film “the official release party of a showgirl”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Taylor swift presenta il suo show con 98% di gradimento su rotten tomatoes

