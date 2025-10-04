successo al botteghino per il film di Taylor Swift: “The Official Release Party of a Showgirl”. Il nuovo evento cinematografico dedicato a Taylor Swift, intitolato “The Official Release Party of a Showgirl”, ha ottenuto risultati sorprendenti al suo debutto nelle sale italiane e internazionali. Con una performance che si prevede superi i 30 milioni di dollari nel primo fine settimana, questa produzione si impone come uno dei maggiori successi recenti del settore. La sua esclusiva presenza in sala durerà solo pochi giorni, ma la sua posizione in vetta alle classifiche è già consolidata. performance al box office e confronto con altri titoli. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Taylor Swift conquista il box office con oltre 30 milioni nel primo weekend