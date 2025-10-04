Taylor Swift conquista i box office USA ma non ha intenzione di tornare in tour con The Life of a Showgirl

Movieplayer.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'evento cinematografico ideato per il lancio del nuovo album della star della musica sta scalando i vertici delle classifiche dei migliori incassi USA. Taylor Swift è tornata con un nuovo album, The Life of a Showgirl, e l'evento cinematografico ideato per il lancio del progetto ha già scalato le classifiche dei box office. Il successo ottenuto in questi giorni, tuttavia, non sembra aver convinto la star della musica a tornare in tour. I programmi della star della musica Parlando ai microfoni di BBC Radio 1, Taylor Swift ha dichiarato: "Sarò davvero onesta con voi. Sono così stanca quando penso all'idea di tornare in tour perché lo vorrei fare realmente, davvero, bene di nuovo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

taylor swift conquista i box office usa ma non ha intenzione di tornare in tour con the life of a showgirl

© Movieplayer.it - Taylor Swift conquista i box office USA ma non ha intenzione di tornare in tour con The Life of a Showgirl

In questa notizia si parla di: taylor - swift

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

Taylor Swift conquista i box office USA ma non ha intenzione di tornare in tour con The Life of a Showgirl - L'evento cinematografico ideato per il lancio del nuovo album della star della musica sta scalando i vertici delle classifiche dei migliori incassi USA. Da movieplayer.it

Taylor Swift alla conquista dell'Europa, a Parigi prima data del colossale tour sold out da mesi - Dopo aver infranto ogni record su Spotify, e aver battuto persino Elvis Presley per il numero di settimane Number One nella classifica Billboard, la Swift batte quindi ogni primato anche dal vivo. Scrive tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Taylor Swift Conquista Box