Taylor Swift conquista i box office USA ma non ha intenzione di tornare in tour con The Life of a Showgirl
L'evento cinematografico ideato per il lancio del nuovo album della star della musica sta scalando i vertici delle classifiche dei migliori incassi USA. Taylor Swift è tornata con un nuovo album, The Life of a Showgirl, e l'evento cinematografico ideato per il lancio del progetto ha già scalato le classifiche dei box office. Il successo ottenuto in questi giorni, tuttavia, non sembra aver convinto la star della musica a tornare in tour. I programmi della star della musica Parlando ai microfoni di BBC Radio 1, Taylor Swift ha dichiarato: "Sarò davvero onesta con voi. Sono così stanca quando penso all'idea di tornare in tour perché lo vorrei fare realmente, davvero, bene di nuovo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: taylor - swift
Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia
Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante
Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante
Biglietti in esaurimento! Festeggia al cinema dal 3 al 5 ottobre: Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl Vivi in esclusiva la première mondiale del videoclip “The Fate of Ophelia”, i nuovi lyric video e i pensieri di Taylor sui brani del suo nuovo - facebook.com Vai su Facebook
Taylor Swift e la strategia per la conquista... del mondo Nei giorni dell'uscita del suo dodicesimo album, @MaurizioDiFazio ripercorre la carriera della popstar su @VanityFairIthttps://tinyurl.com/EversVanityFairItalia… “There’s Nothing Like This” di Kevin E - X Vai su X
Taylor Swift conquista i box office USA ma non ha intenzione di tornare in tour con The Life of a Showgirl - L'evento cinematografico ideato per il lancio del nuovo album della star della musica sta scalando i vertici delle classifiche dei migliori incassi USA. Da movieplayer.it
Taylor Swift alla conquista dell'Europa, a Parigi prima data del colossale tour sold out da mesi - Dopo aver infranto ogni record su Spotify, e aver battuto persino Elvis Presley per il numero di settimane Number One nella classifica Billboard, la Swift batte quindi ogni primato anche dal vivo. Scrive tgcom24.mediaset.it