L'evento cinematografico ideato per il lancio del nuovo album della star della musica sta scalando i vertici delle classifiche dei migliori incassi USA. Taylor Swift è tornata con un nuovo album, The Life of a Showgirl, e l'evento cinematografico ideato per il lancio del progetto ha già scalato le classifiche dei box office. Il successo ottenuto in questi giorni, tuttavia, non sembra aver convinto la star della musica a tornare in tour. I programmi della star della musica Parlando ai microfoni di BBC Radio 1, Taylor Swift ha dichiarato: "Sarò davvero onesta con voi. Sono così stanca quando penso all'idea di tornare in tour perché lo vorrei fare realmente, davvero, bene di nuovo". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Taylor Swift conquista i box office USA ma non ha intenzione di tornare in tour con The Life of a Showgirl