Se Sabbadini è stato operato al crociato dal professor Coari, se non altro Puccioni è recuperato ed anche Petrushevski e capitan Ramirez hanno smaltito i postumi dell’influenza che li avevano debilitati alla vigilia del match contro la Mens Sana. Per la guardia di Pontedera gli esami strumentali a cui è stato sottoposto in settimana hanno scongiurato lesioni muscolari e giovedì è tornato ad allenarsi coi compagni: coach Gabriele Ricci potrà dunque allungare le proprie rotazioni nell’esordio casalingo che domani, domenica, vedrà di fronte la Tarros al College Borgomanero. I bianconeri sono intenzionati a dimenticare la prova, a onor del vero solo offensiva, che dal riposo lungo in poi ha incanalato la gara contro Mens Sana sui binari della sconfitta, provando domani a riscattarsi ed offrire ai propri tifosi nell’esordio casalingo il primo sorriso stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tarros all’esordio in casa: c’è Borgomanero