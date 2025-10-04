Tarros all’esordio in casa | c’è Borgomanero

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se Sabbadini è stato operato al crociato dal professor Coari, se non altro Puccioni è recuperato ed anche Petrushevski e capitan Ramirez hanno smaltito i postumi dell’influenza che li avevano debilitati alla vigilia del match contro la Mens Sana. Per la guardia di Pontedera gli esami strumentali a cui è stato sottoposto in settimana hanno scongiurato lesioni muscolari e giovedì è tornato ad allenarsi coi compagni: coach Gabriele Ricci potrà dunque allungare le proprie rotazioni nell’esordio casalingo che domani, domenica, vedrà di fronte la Tarros al College Borgomanero. I bianconeri sono intenzionati a dimenticare la prova, a onor del vero solo offensiva, che dal riposo lungo in poi ha incanalato la gara contro Mens Sana sui binari della sconfitta, provando domani a riscattarsi ed offrire ai propri tifosi nell’esordio casalingo il primo sorriso stagionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tarros all8217esordio in casa c8217232 borgomanero

© Sport.quotidiano.net - Tarros all’esordio in casa: c’è Borgomanero

In questa notizia si parla di: tarros - esordio

Tarros stecca l’esordio a Siena. La spunta la tenacia dei toscani

Basketball Club Lucca: scrimmage in casa del Tarros Spezia - Terzo appuntamento della preseason per il BCL,, questa volta in terra ligure, a La Spezia, per incontrare la Tarros Spezia, squadra iscritta al campionato di B interregionale, appartenente alla stessa ... Secondo pianetabasket.com

Basket SERIE B INTERREGIONALE. Due partenze e due nuovi arrivi in casa Tarros. Steffanini e Manto pronti a scendere in campo - Lasciano Manuel Carpani, guardia classe 2001, arrivato la stagione scorsa e che se ne va a Pavia (B Interregionale, girone ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tarros All8217esordio Casa C8217232