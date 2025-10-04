Taranto fermato con patente internazionale falsa | 31enne denunciato qual è il reato di cui è accusato

A Taranto un cittadino georgiano è stato denunciato per falso dopo essere stato fermato con una patente internazionale contraffatta. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Taranto, fermato con patente internazionale falsa: 31enne denunciato, qual è il reato di cui è accusato

I componenti di organizzazioni ben strutturate abitualmente circolano sul territorio nazionale con autovetture di grossa cilindrata con targhe false o rubate all'estero e con conducenti muniti di patenti di guida contraffatte.