Taranto accusa | rapina al supermercato due arresti Polizia

Di seguito un comunicato diffuso dalla polizia: La Polizia di Stato ha arrestato in due diverse operazioni due giovani di nazionalità marocchina rispettivamente di 26 e 29 anni ritenuti entrambi presunti responsabili del reato di rapina. Il 29enne anche dei reati di resistenza violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il personale delle Squadra Volante è intervenuto in un supermercato situato nella centralissima via Mazzini dove i dipendenti e gli addetti alla vigilanza avevano fermato con estrema difficoltà un giovane magrebino il quale, dopo aver prelevato prodotti alimentari dagli scaffali, li avrebbe nascosti nel suo zaino per poi attraversare la barriera delle casse senza pagarli. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
