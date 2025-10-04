Tania caduta dal balcone Fayez ’accetta’ il processo
Fayez Selmi ha accettato di essere processato, in Italia, per l’ omicidio della compagnia Tania Bellinetti. E ieri sera è stato arrestato dalla Squadra mobile in esecuzione della misura cautelare emessa dal gip, con l’accusa di omicidio preterintenzionale e maltrattamenti in famiglia. Difeso dall’avvocato Roberto D’Errico, Selmi era già detenuto alla Dozza, dopo essere stato estradato dalla Francia lo scorso luglio, dove era arrivato già nella notte tra l’8 e il 9 aprile, subito dopo la morte della compagna, precipitata dal balcone sul retro del suo appartamento al terzo piano di un palazzo in via Tolstoj, alla Barca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
