Tania caduta dal balcone Fayez ’accetta’ il processo

Fayez Selmi ha accettato di essere processato, in Italia, per l' omicidio della compagnia Tania Bellinetti. E ieri sera è stato arrestato dalla Squadra mobile in esecuzione della misura cautelare emessa dal gip, con l'accusa di omicidio preterintenzionale e maltrattamenti in famiglia. Difeso dall'avvocato Roberto D'Errico, Selmi era già detenuto alla Dozza, dopo essere stato estradato dalla Francia lo scorso luglio, dove era arrivato già nella notte tra l'8 e il 9 aprile, subito dopo la morte della compagna, precipitata dal balcone sul retro del suo appartamento al terzo piano di un palazzo in via Tolstoj, alla Barca.

