Tango merengue… e gelosia | la verità su Flavia Pennetta e il Ballando di Fognini
Fabio Fognini si cimenta tra tango e merengue a Ballando con le Stelle, ma la verità sulla presunta gelosia di Flavia Pennetta sorprende tutti. Fabio Fognini, inutile negarlo, ha iniziato la sua nuova vita. Sta attraversando un momento di grande esposizione mediatica, alla luce del suo passaggio dai campi da tennis al parquet di Ballando con le stelle. L’ex tennista, fresco di debutto nello show di Milly Carlucci, è pienamente coinvolto in questa nuova avventura, che sta documentando in modo anche abbastanza fedele sui social. Tango, merengue. e gelosia: la verità su Flavia Pennetta e il Ballando di Fognini (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
