Tampona un’auto e scappa a piedi Era sotto l’effetto della cocaina

Provoca un incidente e scappa. Ma viene rintracciato dai carabinieri, e dalle analisi risulta positivo alla cocaina con un tasso superiore a mille nanogrammi per millilitro. Non solo: guidava con la patente ritirata e l'auto non era assicurata. A finire nei guai un 38enne di Tolentinate, denunciato dai carabinieri per omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente stradale, lesioni personali e guida sotto l'effetto di stupefacenti. Già noto alle forze dell'ordine, il 38enne girava nel centro abitato della città quando ha tamponato un'altra auto con tre persone a bordo, mandandola fuori strada.

