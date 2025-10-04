Tale e Quale Show le pagelle della seconda puntata | Malgioglio graffiante 10 Alessia non convince 6

Carlo Conti ha condotto una nuova puntata del fortunato show televisivo di Rai Uno, Tale e Quale Show, nella serata del 3 ottobre 2025. Anche in questo secondo episodio dell’attuale stagione del programma, i diversi concorrenti si sono calati nei panni di alcuni artisti famosi, anche di calibro internazionale, mostrando sia le loro doti canore, che quelle interpretative. Ecco le pagelle della puntata. Cristiano Malgioglio graffiante. Voto: 10. Carlo Conti conduce in maniera brillante ogni puntata di Tale e Quale Show ormai da numerosi anni ma la vera e propria star dello show televisivo è Cristiano Malgioglio che, anche nella puntata del 3 ottobre 2025, ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista fin dal primo momento. 🔗 Leggi su Dilei.it

