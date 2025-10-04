Tale e quale show cresce mentre pechino express supera il 3% nei dati auditel del 3 ottobre 2025

risultati degli ascolti televisivi del 3 ottobre 2025. Le performance delle principali trasmissioni televisive della serata evidenziano un predominio di programmi di intrattenimento e show, con alcune differenze tra le reti principali. L’attenzione si concentra sui dati di ascolto, che confermano gli equilibri tra le diverse emittenti e i gusti del pubblico in questa fascia oraria. tale e quale show conquista la prima posizione. successo su rai uno. Il programma condotto da Carlo Conti si conferma leader indiscusso della serata, registrando un share del 19,9%. La trasmissione, che propone reinterpretazioni di grandi successi musicali attraverso imitazioni artistiche, ha mantenuto vivo l’interesse dei telespettatori anche nella seconda settimana consecutiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Tale e quale show cresce mentre pechino express supera il 3% nei dati auditel del 3 ottobre 2025

In questa notizia si parla di: tale - show

TALE E QUALE SHOW: TUTTI I VIP PROVINATI E LA GIURIA DEL TALENT SHOW DI CARLO CONTI

Tale e quale show: chi si candida per il programma di carlo conti

TALE E QUALE SHOW: DA LA7 A RAI1 IL RITORNO DI UN NOTO CONDUTTORE NEL CAST?

#Ascolti, Tale e Quale Show cresce e vince la serata. Quarto Grado sul podio - X Vai su X

Remo Girone è morto oggi a 76 anni. La puntata di Tale e Quale Show si è fermata per un momento nel ricordo dell'attore scomparso - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti, Tale e Quale Show cresce e vince la serata. Quarto Grado sul podio - Gli ascolti del venerdì telvisivo vedono in prime time su Rai1 la seconda puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show condotto da Carlo ... Scrive iltempo.it

Classifica Tale e quale Show 2025 e vincitore seconda puntata/ Le Donatella insidiano Tony Maiello? - Manca poco alla proclamazione del vincitore di Tale e quale show 2025: ecco i pronostici sulla classifica finale, Maiello di nuovo campione? Riporta ilsussidiario.net