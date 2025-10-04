Tale e Quale Show 2025 | Samuele Cavallo vince la seconda puntata

Con la sua imitazione di Benson Boone in Beautiful Things, l'attore e cantante ha totalizzato 65 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tale e Quale Show 2025: Samuele Cavallo vince la seconda puntata

Remo Girone è morto oggi a 76 anni. La puntata di Tale e Quale Show si è fermata per un momento nel ricordo dell'attore scomparso

