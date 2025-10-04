Tale e Quale Show 2025 Samuele Cavallo vince la seconda puntata con il suo Benson Boone
Una seconda puntata di Tale e Quale Show 2025 all’insegna del sorpasso per Samuele Cavallo. Dal terzo posto della prima puntata, l’attore è riuscito ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio grazie alla sua esibizione nei panni di Benson Boone (con 65 punti). Al secondo posto (con 56 punti), Maryna, protagonista di un vero e proprio riscatto. La scorsa volta, infatti, la creator è arrivata ultima e questa settimana con l’interpretazione di Anna Oxa ha convinto. Scende, invece, al quarto posto Tony Maiello, arrivato prima al debutto. Fanalino di coda, la ripetente Carmen Di Pietro con la sua esibizione nei panni di Ambra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
