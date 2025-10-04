Tale e Quale Show 2025 | classifica della seconda puntata

Tale e Quale Show 2025: la seconda puntata infiamma il pubblico tra emozioni, risate e trasformazioni sorprendenti. Dopo il successo del debutto, Tale e Quale Show è tornato venerdì 3 ottobre 2025 con una seconda puntata carica di energia, sorprese e qualche inaspettato colpo di scena. La serata si è aperta con un ritmo travolgente e un parterre di imitazioni che hanno spaziato dalla musica italiana d’autore al pop internazionale. Leggi anche Grande Fratello, primo incidente: gieffino portato dal medico Samuele Cavallo ha stupito tutti trasformandosi in Benson Boone, regalando un’esibizione potente e raffinata. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Tale e Quale Show 2025: classifica della seconda puntata

